Nuova classifica ATP, super balzo in avanti per Sonego: i tennisti azzurri sempre più su

Chiusa la settimana degli Internazionali d’Italia, la nuova classifica ATP regala solo sorrisi per i tennisti azzurri, protagonisti indiscussi nel Masters 1000 di Roma.

Il balzo in avanti più importante non poteva non essere quello di Lorenzo Sonego, capace di spingersi fino in semifinale al Foro Italico dopo aver superato Dominic Thiem e Andrey Rublev. Il piemontese guadagna ben cinque posizioni e centra il best ranking in carriera, arpionando la 28ª piazza e diventando dunque il numero 3 azzurro dietro Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano resta saldo al nono posto, mentre l’alto-atesino guadagna una posizione e diventa 17°, ottenendo anche lui il proprio best in carriera. Salgono ben quattro gradini anche Gianluca Mager e Andreas Seppi, mentre scende Lorenzo Musetti che scivola in 88ª posizione.

Djokovic al comando

Per quanto riguarda la top-ten, nessuna variazione dopo gli Internazionali d’Italia, con Novak Djokovic che resta al comando nonostante il ko con Nadal. Il serbo perde qualche punto ma difende il primato, davanti a Daniil Medvedev e allo stesso spagnolo, giunto al decimo successo al Foro Italico. Alle spalle dello spagnolo rimangono Thiem e Tsitsipas, seguiti a loro volta da Zverev, Rublev e Federer. Chiudono la top ten Berrettini e Schwartzman.

La top ten del ranking ATP

1 Novak Djokovic 11063

2 Daniil Medvedev 9793

3 Rafael Nadal 9630

4 Dominic Thiem 8445

5 Stefanos Tsitsipas 7430

6 Alexander Zverev 7115

7 Andrey Rublev 6090

8 Roger Federer 5605

9 Matteo Berrettini 3958

10 Diego Schwartzman 3465

Gli azzurri NELLA TOP-100

9 Matteo Berrettini 4048

17 Jannik Sinner 2500 (+1)

28 Lorenzo Sonego 2132 (+5)

29 Fabio Fognini 1923 (-1)

76 Stefano Travaglia 939 (-7)

81 Salvatore Caruso 906 (-1)

86 Gianluca Mager 879 (+4)

88 Lorenzo Musetti 860 (-6)

93 Andreas Seppi 811 (+4)