Lussuosa e spettacolare, Cristiano Ronaldo ha una nuova casa a Lisbona: letto maxi e prezzo da capogiro

Cristiano Ronaldo ha una nuova casa nel centro di Lisbona: un’abitazione da sogno quella dell’attaccante portoghese e della sua famiglia. Un edificio lussuoso, di 20 piani, nei quali sono distribuiti 14 appartamenti, quello in cui Cristiano Ronaldo abita a Lisbona: CR7 è stato paparazzato mentre usciva da questa splendida struttura, che si trova in Rua Castilho, di fronte al Parco Eduardo VII di Lisbona.

Vicini facoltosi

Visti gli altri 14 appartamenti, è ovvio che CR7 e la sua famiglia non abitino da soli in questo palazzo, ma la sua eleganza fa intendere che i vicini del calciatore della Juventus abbiano tutti un importante conto in banca. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono stati completamente coinvolti nel completamento di questa nuova casa, curando ogni minimo dettaglio con ben cinque decoratori d’interno. Richieste importanti, curiose ed insolite quelle della famiglia Ronaldo-Rodriguez, che hanno scelto un letto matrimoniale che ha richiesto una gru per introdurlo nella proprietà.

La casa

La casa ha soffitti alti, è molto luminosa ed è circondata da grandi finestroni, ma non finisce qui: la stanza principale ha un proprio bagno dove si può godere di una vasca idromassaggio senza perdere la spettacolare vista della città. Nella stanza c’è anche un piccolo soggiorno, dove ci si può divertire anche in presenza di ospiti, mentre la sala da pranzo è molto spaziosa e perfetta per riunirsi con la famiglia o con gli amici. E’ la terrazza, però, uno dei punti forti dell’abitazione, dove è presente una piscina. Nella nuova casa di Cristiano Ronaldo non poteva mancare una palestra con ogni tipo di attrezzatura per gli allenamenti del calciatore, ma nemmeno delle stanze per bambini, con sala giochi, cinema, biblioteca ed ufficio. Una nuova casa perfetta per ricaricare le energie in vista dei prossimi Europei. Il prezzo? Il portoghese ha pagato ben 7,3 milioni di euro.