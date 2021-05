Cos’è la grossa catena d’oro indossata da Embiid? Tutto sulla “Big Energy Chain” dei Philadelphia 76ers [VIDEO]

Durante la sfida di ieri tra Philadelphia 76ers e Orlando Magic, non è passato inosservato il look di Jeol Embiid. Occhi puntati tutti sulla panchina, per una collana davvero… pesante.

Embiid, che non ha giocato per risparmiare le energie in vista dei playoff, ha avuto comunque un ruolo importante per la squadra, che si è assicurata il primo posto in classifica: il cestista ha infatti indossato al collo un’enorme catena con un medaglione dorato con scritto “Big Energy” e la figura di una persona che mostra i muscoli.

Il significato della collana

La grossa catena indossata da Embiid è un’idea del team: si tratta di una tradizione presa in prestito da un ex allenatore di Portland, secondo la quale la catena viene assegnata ad un giocatore, per portere l’energia positiva alla squadra.

Alcuni giocatori hanno anche descritto la catena come assegnata a un giocatore che ha una forte etica del lavoro. Le catene sono diventate un simbolo spesso utilizzato dalle squadre per creare cameratismo. Questo sembra essere il caso dei Sixers e sembra funzionare.

“Ci divertiamo, e quando si tratta della grande catena energetica, diventiamo competitivi“, ha affermato il debuttante di Sixers Isaiah Joe. “È una competizione amichevole“. Per ‘vincere’ la catena, un giocatore deve essere “positivamente contagioso” e “permettere ai propri compagni di squadra di migliorare grazie all’energia che stanno mettendo fuori” durante le sessioni di sollevamento.

Un’idea che crea gruppo negli spogliatoi e rende i giocatori competitivi anche dopo le partite: uno stimolo in più per costruire un forte legame.