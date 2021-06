Colpo di scena al Roland Garros, Naomi Osaka si ritira: decisiva la querelle sulle conferenze stampa

Giorni di polemiche e di minacce, che hanno condizionato i primi giorni del Roland Garros.

Protagonista Naomi Osaka, numero 2 del ranking WTA che ha deciso di abbandonare lo Slam parigino, annunciando la sua drastica decisione con un lungo post pubblicato su Twitter. Una decisione a sorpresa arrivata dopo la polemica sulle conferenze stampa, a cui la giapponese aveva sottolineato di non voler partecipare perché causa di problemi mentali. Dopo le minacce di squalifica e le multe inflitte da parte dell’organizzazione, Naomi Osaka ha deciso di ritirarsi dal Roland Garros.

Il post social di Naomi Osaka

Queste le parole con cui la giapponese ha deciso di annunciare il proprio ritiro dal Roland Garros: “la cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis. Mi prenderò del tempo anche fuori dal campo e quando sarà arrivato il momento, collaborerò per migliorare la vita di tutti gli attori del circus. Non voglio essere una distrazione, la verità è che soffro di depressione dagli Us Open del 2018 e ho avuto davvero un periodo molto difficile, chi mi conosce sa che sono introversa e che non mostro mai nulla quando sono ai tornei, ascolto la musica per aiutarmi a combattere l’ansia. Non sono una persona che si trova a suo agio a parlare in pubblico e ho sempre una forte ondata di ansia quando lo faccio, divento nervosa e questo mi provoca stress