MotoGP, Tardozzi ed il retroscena di LeMans: “Marquez? Ho parlato con lui e…”

La MotoGP torna protagonista e lo fa al Mugello, dove domenica si correrà il Gp d’Italia. Occhi puntatissimi sulla Ducati, reduce da due vittorie consecutive con Jack Miller, a Jerez e a Le Mans, ma anche su Marc Marquez, che in Francia non è riuscito a far bene, ma che è certo di poter migliorare nelle prossime gare.

La rivelazione di Tardozzi

Intervistato dalla ‘rosea’, il manager della Ducati ha raccontato un dietro le quinte con Marc Marquez. Tardozzi, in Francia, ha avuto modo di parlare con l’otto volte campione del mondo che ha lanciato la sfida per le prossime gare. “Nel momento in cui il fisico glielo permetterà, Marc sarà di nuovo un problema. A Le Mans lo ha tradito la sua grande voglia di vincere e di lasciarsi alle spalle quest’anno di sofferenza. Ho parlato con lui per una decina di minuti, è stato bello perché gli ho detto ‘Voglio che torni il prima possibile perché voglio battere quel Marquez’. Mi ha guardato e mi ha dato appuntamento per l’Austria: ‘Là voglio battervi, perché vincete sempre. “Sarà divertente”.