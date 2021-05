MotoGP, Bagnaia al comando delle FP3 del Mugello: Rossi, Marquez e Vinales in Q1 al Gp d’Italia

Si è conclusa al Mugellio la terza sessione di prove libere del GP d’Italia. E’ ancora la Ducati a piazzarsi davanti a tutti: Pecco Bagnaia ha chiuso le Fp3 in testa, col tempo di 1.45.456. Il giovane italiano del team di Borgo Panigale si è lasciato alle spalle la Yamaha di Fabio Quartararo, seguito da Brad Binder. Quarto invece Jack Miller, vincitore delle ultime due gare, seguito da Zarco e Rins.

Per trovare Maverick Vinales, appena diventato papà, bisogna uscire dalla top ten: lo spagnolo della Yamaha è infatti 11° alle spalle di Morbidelli. 12° Marc Marquez, mentre Valentino Rossi non riesce a far meglio del 18° posto. Si prospetta quindi un Q1 di fuoco, con Vinales, Marquez, Rossi e tanti altri.