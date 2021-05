MotoGP, Cadalora ha le idee chiare su Marquez: “la sua magia è durata 8 anni, adesso deve cambiare”

E’ tutto pronto per un nuovo fine settimana a due ruote. La MotoGP corre al Mugello nel weekend e anche se non ci sarà il pubblico a popolare le tribune, lo spettacolo non mancherà di certo.

Occhi puntati sui protagonisti di questa stagione: le Ducati in primis, con i loro ottimi risultati e i piloti Yamaha, che hanno ottenuto importanti vittorie nelle prime gare. Da non dimenticare poi, anche se non sono mai stati finora in lotta per la vittoria, Valentino Rossi e Marc Marquez: i due piloti sono ancora in un momento di difficoltà, ma cercheranno di far bene

Secondo un ex campione del mondo italiano, però, Marquez, per riuscire a fare nuovamente bene in pista deve cambiare atteggiamento.

Luca Cadalora ha espresso chiaramente e senza troppi giri di parole il suo parere su Marquez: “vi sono momenti nella traiettoria di un pilota in cui sorge la magia e tutto risulta sempre perfetto. L’ho vissuto, non sai nemmeno perché succede ma è così, anche una questione di fortuna. Ma un giorno, in coincidenza con altre circostanze come una grave caduta, quella magia scompare. Non sei più un bambino spensierato, le cose non funzionano come prima. Marquez è stato con quella magia per otto anni, ma ora deve cambiare il suo approccio alle corse”, le parole a GpOne.

“Ora Marc deve cambiare la sua filosofia, sviluppare una moto che possa esercitare senza correre tanti rischi o sarà costretto a farlo come al solito. È fantastico quando ti senti invincibile. Quella magia è eccitante, ma finisce. Quindi ora è il momento per te di fare qualcosa di diverso, per ridurre il rischio. Se lo farà, secondo me, potrebbe essere ancora molto forte“, ha concluso l’ex pilota e coach di Valentino Rossi.