MotoGP, numeri e statistiche del Gp d’Italia: Valentino Rossi è il re del Mugello

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara! La MotoGP torna protagonista e lo fa al Mugello, dove domenica si correrà il Gp d’Italia. Occhi puntati sulla Ducati, che si è aggiudicata le ultime due edizioni della corsa italiana, con Petrucci nel 2019 e Lorenzo nel 2018, e che arriva al Mugello da due vittorie consecutive con Jack Miller.

Sul circuito italiano bisogna però osservare anche Valentino Rossi, che ama particolarmente questa sua pista di casa e Marc Marquez, che vorrà rimediare dopo il brutto weekend di Le Mans.

Nonostante le difficoltà e il periodo complicato, è comunque Valentino Rossi il ‘re’ del Mugello. E’ infatti proprio il Dottore che domina le classifiche di vittorie e pole position.

Prima di analizzare i numeri conosciamo meglio nel dettaglio il circuito del Mugello.

Il circuito

Situato a 30 km a nord-est di Firenze nella splendida campagna toscana, il Mugello è un circuito moderno con ottimi servizi. Acquistato dalla Ferrari nel 1988, il tracciato di 5,245 km è stato rinnovato secondo standard elevati e ha una reputazione crescente come uno dei circuiti di gara più aggiornati, panoramici e sicuri al mondo. Un mix di curve lente e veloci con curve ampie, lunghi rettilinei e curve fuori camber fanno del Mugello uno dei circuiti più impegnativi per piloti e ingegneri. Dopo aver ospitato il suo primo evento MotoGP nel 1976, la sede è diventata un appuntamento fisso nel 1991 dopo un’ampia ristrutturazione. Situato all’interno di una bellissima vallata toscana alberata, il Mugello offre anche ampie aree di osservazione per una folla italiana particolarmente turbolenta e partigiana.

Il circuito è lungo 5,2 km e ha 6 curve a sinistra e 9 a destra, è largo 14 metri, ed il uo rettilineo più lungo è di 1141 metri. Nella gara di MotoGp si percorrono 23 giri per una distanza totale di 120,6 km, in Moto2, invece, 21 giri per un totale di 110.1 km, mentre in Moto3 20 giri per un totale di 104.9 km.

Numeri e statistiche

Il pilota col maggior numero di vittorie al Mugello è Valentino Rossi, che ha vinto ben 7 volte in top class , seguito da Jorge Lorenzo, che sul circuito toscano ha trionfato 6 volte e da Danilo Petrucci, che ha vinto davanti al suo pubblico una volta.

In testa alla classifica del maggior numero di pole position c’è sempre Valentino Rossi con ben 7 pole, seguito da Dani Pedrosa, che ne ha ottenute 3 e da Marc Marquez, con 2.

L’ultimo podio è quello di 2 anni fa, quando vinse Danilo Petrucci con la Ducati, seguito sul podio da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Lo scorso anno i piloti della MotoGp non hanno corso al Mugello a causa della pandemia di Covid che ha costretto gli organizzatori ad annullare l’evento.