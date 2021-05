MotoGP, domenica si corre al Mugello: orari e dirette tv del Gp d’Italia

Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Francia di MotoGP, con Jack Miller che ha conquistato una fantastica vittoria a Le Mans, davanti ai francesi Zarco e Quartararo, i piloti si spostano adesso in Italia, dove domenica si correrà il Gp del Mugello.

Occhi puntatissimi sulla Ducati, che dopo due vittorie consecutive vorrà far bene anche sul circuito di casa. Cercherà di migliorare ancora Valentino Rossi, nonostante la gara sarà a porte chiuse e, dunque, non potrà godere del caloroso tifo dei suoi fan, così come anche Marc Marquez andrà a caccia di un buon risultato dopo la delusione in Francia.

Dove vedere il weekend di gara del Mugello

Il weekend di gara del Mugello sarà trasmesso sui canali Sky e DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) , ma anche in chiaro su TV8, dove saranno trasmesse le qualifiche del sabato e le gare di domenica.

Il programma del weekend del Gp del Mugello

Giovedì 27 maggio

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 28 maggio

9:00-9:55 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 29 maggio

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 30 maggio

8:40-9:00 – Warm-Up Moto3

9:10-9:30 – Warm-Up Moto2

9:40-10:00 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP