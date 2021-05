La storia del circuito del Mugello ed il fascino della Toscana: meteo, cibo e luoghi da visitare

La MotoGP torna in pista e lo fa in Italia, dove domenica si correrà il Gp del Mugello. I piloti, purtroppo, non potranno godere del tifo del pubblico italiano, poichè la gara non sarà aperta ai tifosi, che saranno costretti quindi a seguirla da casa, ma non per questo mancherà lo spettacolo. In pista i piloti metteranno su un bellissimo show.

Il circuito del Mugello

La prima volta che il Mugello ha ospitato un Gran Premio è stato nell’anno 1976, e da allora il tracciato del meraviglioso circuito toscano, che ondeggia naturalmente all’interno di una bellissima vallata alberata, è rimasto praticamente lo stesso. La pista è stata acquistata dalla Ferrari nel 1988 e poco dopo rinnovata con strutture eccellenti e caratteristiche di sicurezza di livello mondiale. È diventato un luogo permanente della MotoGP dal 1991 in poi.

Situato a 30 km a nord-est di Firenze nella splendida campagna toscana, il Mugello è un circuito moderno con ottimi servizi. Acquistato dalla Ferrari nel 1988, il tracciato di 5,245 km è stato rinnovato secondo standard elevati e ha una reputazione crescente come uno dei circuiti di gara più aggiornati, panoramici e sicuri al mondo. Un mix di curve lente e veloci con curve ampie, lunghi rettilinei e curve fuori camber fanno del Mugello uno dei circuiti più impegnativi per piloti e ingegneri. Dopo aver ospitato il suo primo evento MotoGP nel 1976, la sede è diventata un appuntamento fisso nel 1991 dopo un’ampia ristrutturazione. Situato all’interno di una bellissima vallata toscana alberata, il Mugello offre anche ampie aree di osservazione per una folla italiana particolarmente turbolenta e partigiana.

La storia d’amore dell’Italia con le corse in moto è lunga e duratura. Produttori come Mondial, Moto Guzzi, Gilera, MV Agusta, Morbidelli, Garelli, Cagiva e ora Aprilia e Ducati giocano tutti un ruolo importante, oltre a grandi piloti come Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Il fascino della Toscana

Città affascinanti, montagne e laghi mozzafiato, coste mozzafiato, bel tempo, vino eccellente, cucina straordinaria, migliaia di anni di storia e architettura classica… Roma, la capitale d’Italia, un tempo era il centro di un intero impero e ogni anno milioni di turisti visitano ogni anno per vedere il Foro Romano e il Colosseo, oltre alla Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina di Michelangelo e la Fontana di Trevi. Il nord Italia vanta bellissime montagne nelle regioni al confine con Austria, Francia e Svizzera e le grandi città del nord – Torino, Milano, Genova, Bologna – sono le potenze economiche e postindustriali della nazione. Nel frattempo il sud Italia ha il suo fascino contrastante e rustico, con chilometri di spiagge incontaminate e le sue città interessanti come Napoli e Palermo.

Il Mugello si trova nella pittoresca regione toscana nell’Italia centrale, appena a nord di Roma, a breve distanza in auto da Firenze, il centro storico e culturale.

Vale la pena pianificare un tour nella campagna toscana a piedi, in bicicletta, in moto o in auto. Ci sono centinaia di percorsi tra cui scegliere in tutta la regione, che vi guideranno verso pittoresche cittadine, vigneti, boschi, colline e ruscelli della valle.

Città come Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa e Lucca meritano tutte una giornata o anche qualcuna in più per essere visitate e alcuni dei più bei siti architettonici, culturali e storici d’Italia si trovano proprio in queste località. Firenze è il capoluogo della regione Toscana, è considerata la culla del Rinascimento. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1982.

Allo stesso modo anche il centro storico di Siena è Patrimonio dell’Umanità e l’arte, la cucina, i musei e l’architettura medievale della città vi lasceranno per sempre impressi. Il campanile pendente del Duomo di Pisa è famoso in tutto il mondo e deve essere visto da qualsiasi visitatore in Toscana, ma questa bellissima gemma italiana di una città ha anche molto altro da vedere, con oltre 20 altre chiese, numerosi palazzi medievali e vari ponti storici da visitare, passeggiando sotto il sole.

Meteo

La MotoGP fa scalo al Mugello all’inizio di giugno, che è l’inizio della stagione estiva in questa regione d’Italia. Bisogna quindi aspettarsi bel tempo, sole caldo, massime medie giornaliere di 21° C (70 ° F) e minime di 15° C (59 ° F), il che significa che potrebbe esserci bisogno di una giacca la sera che sarà piacevolmente fresca per ottenere un buon sonno notturno.

Suggerimenti per visitare il Mugello e la Toscana

La primavera o l’autunno sono buoni periodi dell’anno per essere in Toscana, poiché il clima è caldo e piacevole ma non soffocante come può essere in alta stagione di mezza estate. Significa anche evitare le folle più grandi di turisti che arrivano a fine luglio e per tutto agosto.

Prodotti locali? Bisogna assolutamente provare il vino Chianti Classico o Brunello di Montalcino, procurarsi olio extravergine d’oliva italiano e provare i formaggi pecorini e i salumi locali come il salame toscano.

La Toscana ospita 3,8 milioni di persone ma è visitata da oltre 40 milioni di turisti all’anno. Non sorprende davvero, poiché non si può fare a meno di essere attratti dalla bellezza naturale della costa, degli Appennini, degli uliveti, dei vigneti e delle pittoresche città e paesi toscani come Firenze, Pisa, Siena, Lucca, Elba e Livorno.