MotoGP, si mette male per Morbidelli: “il ginocchio? In zona operazione da diverso tempo”

Weekend di gara complicato per Franco Morbidelli, quello di Le Mans. Il GP di Francia non ha sorriso al pilota italiano della Petronas, che rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Momento davvero difficile per la Yamaha ed il suo team satellite: dopo che Fabio Quartararo si è dovuto operare al braccio per sindrome compartimentale, anche il collega italiano potrebbe finire adesso sotto i ferri.

Franco Morbidelli però vuole provare a rimandare il più possibile, anche se non sembra proprio baciato dalla fortuna. Sabato il pilota italiano è stato protagonista di un incidente in pit-lane durante la prova del cambio moto in caso di gara flag to flag. In gara poi non è andata meglio: Morbidelli è stato coinvolto in un incidente al primo giro: “la colpa è di entrambi, ma Pol è stato molto, molto aggressivo nel provare a riprendersi la posizione. Il ginocchio? Il menisco e il legamento crociato non sono perfetti. Siamo in zona operazione da un po’ di tempo, ma in queste cose se lavori bene muscolarmente puoi evitarla“.