Il dolore inciso sulla pelle: una cicatrice come ‘tatuaggio’ per Fabio Quartararo [FOTO]

I piloti non sembrano esseri umani, bensì alieni, o supereroi invincibili. In alcuni casi, però, mostrano le loro fragilità, costretti da episodi imprevedibili e inevitabili, mostrando il loro lato umano. E’ successo qualche settimana fa a Fabio Quartararo: il francese della Yamaha è stato costretto ad arrendersi al dolore durante il Gp di Jerez, dicendo addio ad ogni possibilità di vittoria nella gara spagnola, ma riuscendo comunque a portarla a termine, seppur stringendo i denti e piangendo dal dolore.

Il giovane pilota dopo la gara in Spagna si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgio per sindrome compartimentale, a seguito del quale è tornato in pista più in forma che mai, chiudendo con un ottimo terzo posto il suo gran premio di casa, a Le Mans, alle spalle di Jack Miller e di Zarco.

Un intervento ed un dolore, quelli di Quartararo, che restano incisi sulla pelle. Il francese della Yamaha, leader del Motomondiale, ha infatti pubblicato oggi una foto nella quale mostra il suo “nuovo tatuaggio”.

Il bellissimo scatto immortala la cicatrice di Quartararo che quasi si impone con prepotenza sui tatauggi del pilota francese.