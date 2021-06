MotoGP, Bastianini tampona Zarco in griglia di partenza: “distratto dall’airbag” [VIDEO]

Il weekend di gara del Mugello ha messo a dura prova tutti i piloti. Dopo lo spaventoso incidente di sabato, durante le qualifiche di Moto3 del Gp d’Italia, che ha causato la morte di Dupasquier, è stato difficile per i piloti scendere in pista, ma le gare si sono disputate e tutti hanno omaggiato il giovane svizzero morto ieri mattina.

Domenica ancor più complicata per Enea Bastianini: il pilota della Esponsorama è stato protagonista di un bizzarro incidente dopo il giro di ricognizione, mentre si schierava sulla griglia di partenza. Bastianini, distratto dall’airbag, ha tamponato Zarco, finendo a terra.

“Purtroppo è stata una domenica tosta, a partire dalla morte di Dupasquier. Poi, purtroppo in griglia quando mi stavo per schierare ho scoperto che l’airbag era scarico e non ero nemmeno molto concentrato, purtroppo. Mentre mi stavo schierando, Zarco ha inchiodato subito dopo l’uscita dell’ultima curva, ma non ho potuto far niente e l’ho preso in pieno. Ho cercato di fare il prima possibile, andando a prendere la seconda moto, ma al primo giro mi sono steso”, questo il racconto di Bastianini, dopo una domenica disastrosa, conclusasi con una caduta al primo giro del Gp d’Italia.