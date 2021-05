Tragedia ‘familiare’ per Alexa Bliss, è morto il suo maiale Larry: sui social il doloroso annuncio [FOTO]

Sono ore di tristezza per Alexa Bliss a causa della morte del suo maiale domestico, deceduto nella giornata di oggi. La Superstar del wrestling aveva saltato gli ultimi appuntamenti di Raw a causa delle cattive condizioni di salute del proprio animale, che l’avevano spinta a rimanere accanto a lui in questi giorni. Purtroppo, il piccolo Larry si è spento poche ore fa e Alexa Bliss lo ha salutato con un post sui social: “ti amerò per sempre Lear Bear. La tua vita contava”. La prossima settimana la famosa wrestler dovrebbe tornare in pianta stabile a Raw, portando nel cuore il ricordo del suo dolce maialino.

I will always love you Lear Bear 🖤 your life mattered. 🐽 pic.twitter.com/lMCXEiDXXW — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) May 25, 2021