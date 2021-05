Lutto a Trescore Cremasco, muore un giovane calciatore di 14 anni: trovato senza vita dalla madre

Una tremenda tragedia ha colpito Trescore Cremasco, comune della provincia di Cremona, costretto a piangere la morte di Christian Bertazzoli. Il giovane 14enne è deceduto nel sonno probabilmente per un problema cardiaco, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. La madre lo ha trovato senza vita alle 6.30, chiamando comunque i soccorsi che al loro arrivo non hanno potuto far altro che confermare la morte di Christian. Lunedì i medici legali svolgeranno l’autopsia, rivelando così alla famiglia le cause del decesso.

Chi era Christian Bertazzoli

Conosciuto anche con il diminutivo di ‘Berta‘, il giovane 14enne frequentava da due anni l’istituto ‘Luca Pacioli’ di Crema e amava giocare a calcio nel ruolo di centrocampista. Cresciuto prima nel Trescore Cremasco, squadra del suo Paese, negli ultimi anni aveva deciso di passare all’Oratorio Calvenzano con cui aveva disputato le ultime stagioni agonistiche. In segno di lutto, entrambe le società hanno annullato gli allenamenti.