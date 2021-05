Grave lutto nel mondo della musica italiana: è morto il ‘Maestro’ Franco Battiato

La musica italiana piange la morte di Franco Battiato, il cantautore italiano si è spento nella sua casa di Milo all’età di 76 anni.

Ritiratosi dalle scene ormai da qualche anno a causa della sua malattia, Battiato era ricomparso sui social dopo la frattura al femore e al bacino, ma non più in pubblico. La conferma della sua morte è stata data dalla famiglia del cantautore, che ha rivelato inoltre come i funerali si terranno in forma privata. La musica italiana perde dunque uno dei più grandi, un maestro capace di regalare capolavori immortali come “Centro di gravità permanente” e “La cura“.