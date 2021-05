Il Palio di Siena perde un suo eroe, addio ad Andrea Mari: il fantino 44enne morto in un terribile incidente

Un terribile incidente stradale si è portato via Andrea Mari, uno dei più celebri fantini del Palio di Siena. Fatale per il 44enne l’impatto tra la sua auto e un albero sul viale dei Cipressi di Bolgheri sulla costa toscana, dove ‘Brio‘ avrebbe perso il controllo della sua Porsche a causa dell’alta velocità. Non è chiaro al momento come sia avvenuto l’incidente, gli inquirenti hanno già fatto partire le indagini per capire l’esatta dinamica del sinistro.

La carriera di Mari

Soprannominato ‘Brio’, Andrea Mari nel corso della sua carriera è riuscito a vincere per ben sei volte il Palio di Siena, di cui l’ultima nel 2018 con il cavallo Rocco Nice, per la Contrada del Drago. Il suo esordio sul tufo di Piazza del Campo risale al 16 agosto 2001 con la Tartuca, coincisa con la prima delle 32 presenze raccolte in quasi vent’anni di partecipazioni. L’ultima è datata 2019 in sella a Schietta, cavallo della Contrada del Bruco. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere della sua auto dopo il tremendo incidente, un colpo durissimo per tutti gli amanti del Palio del Siena.