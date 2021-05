Milan, Maldini annuncia l’addio di Donnarumma: “a volte le strade si dividono”

La situazione di Donnarumma è un tema tanto chiacchierato in questi ultimi giorni. Il portiere italiano, in ritiro con la Nazionale italiana, è attualmente senza squadra. Dopo l’ultima partita col Milan, Il giovane portiere non è più un calciatore rossonero e a quanto pare non lo sarà più.

L’annuncio di Maldini

Maldini ha infatti annunciato poco fa l’addio di Donnarumma: “Gigio è stato un protagonista e un leader. Si deve dare rispetto per quello che ha fatto. Non ha mai mancato di rispetto al Milan e gli auguro il meglio per il prosieguo della carriera. Purtroppo, a volte, le strade si dividono”, queste le parole dell’ex calciatore facendo intendere, dunque, che non ci sono i presupposti per rinnovare il contratto del calciatore.