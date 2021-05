Mikel Landa trasportato in ospedale: termina il Giro d’Italia dello spagnolo

Appassionati di ciclismo in apprensione per le condizioni di Mikel Landa. Sul finale della quinta tappa del Giro d’Italia 2021, che ha portato i ciclisti da Modena a Cattolica, dopo 177km di pedalata, lo spagnolo della Bahrain-Victorious è finito rovinosamente a terra insieme ad altri due suoi colleghi.

E’ stato Dombrowski, attuale maglia azzurra, il primo a cadere: lo statunitense, vincitore della quarta tappa della Corsa Rosa, ha colpito un addetto alla sicurezza, in strada per segnalare uno spartitraffico, per poi finire come una palla impazzita sui suoi colleghi del gruppetto.

A pagarne le conseguenze è stato Landa, uno dei ciclisti favoriti alla vittoria della classifica generale: lo spagnolo p rimasto a terra immobile, dolorante. E’ stato necessario l’intervento dei soccorsi: Landa è stato poi trasferito in barella su un’ambulanza che lo ha portato in ospedale per degli accertamenti Finisce quindi qui il Giro d’Italia di Landa.

>>> LA CADUTA DI MIKEL LANDA<<<