Max re del Principato, Verstappen vince a Monaco: podio speciale con Sainz e Norris

Il Gp di Monaco non si smentisce mai! Seppur superare è difficile e la gara in pista non è mai troppo spettacolare, i colpi di scena non mancano e non sono mancati manco oggi.

A pochi minuti dal via Charles Leclerc è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema alla monoposto, così come anche Valtteri Bottas ha detto addio ad ogni speranza di podio a seguito di un problema al pit-stop, al 31° giro.

La gara è stata quindi tutta nelle mani di Verstappen: l’olandese della Red Bull, partito dalla prima posizione in griglia a seguito del ritiro di Leclerc, ha dominato la sua gara, senza riscontrare mai particolari problemi, tagliando per primo il traguardo sotto la bandiera a scacci sventolata da Serena Williams.

Vittoria speciale quindi per Verstappen, seguito da un ottimo Carlos Sainz, al suo primo podio con la Ferrari e da un talentuoso Lando Norris.

Gp di Monaco speciale per Sebastian Vettel: il tedesco dell’Aston Martin ha chiuso la sua gara con un fantastico quinto posto, solo settimo invece Lewis Hamilton, che non è riuscito a migliorare la sua posizione di partenza.

Le parole dei top-3

Verstappen:

“Inutile girarci attorno, vincere qui a Montecarlo è molto speciale, si tratta di una gara diversa da tutte le altre. Sono veramente contento anche perché è il mio primo podio in assoluto su questo tracciato per cui è meraviglioso. Quando ero piccolo guardavo questa corsa e sognavo di vincerla, ora ci sono riuscito, ma so bene che non è certo un punto di arrivo, ma deve essere un punto di partenza. La stagione sarà lunghissima, per cui meglio rimanere concentrato in vista del prossimo appuntamento. Partire bene è fondamentale e sono stato in grado di tenermi alle spalle Valtteri Bottas. Da quel momento in avanti sai bene che 78 giri saranno infiniti, per cui devi mantenere la concentrazione massima in ogni momento e, assieme al team, scegliere il momento ideale per il pit-stop. Per noi tutto è sempre stato abbastanza sotto controllo, per cui una domenica perfetta”.

Sainz: “è un bel risultato. Se mi aveste detto prima di venire qui che avrei chiuso secondo il GP di Monaco, avrei sicuramente firmato. Per tutte le circostanze del weekend, con Charles in pole ed io che non ho potuto fare l’ultimo giro, forse il sapore non è così buono, però quando ci ripenserò sarò molto contento di questo fine settimana. Penso che Ferrari, come team, dev’essere fiera della macchina e dei progressi che ha fatto quest’anno. Quando vedi l’altra macchina non partire, ed era in pole, sicuramente senti ancor più responsabilità perché tutto il weekend è sulle tue spalle. Vuoi dare almeno un podio alla squadra dopo la pole position. Dovevo azzeccare la partenza e poi gestire bene il traffico in uscita dal pit-stop. C’è stato il problema ai box di Valtteri, ma anche senza quel problema mi sentivo molto bene in macchina e penso che il team meritasse un podio oggi”.

Norris: “sono senza parole perché salire sul podio di una gara così prestigiosa è speciale. E’ come un sogno che si realizza. Devo ringraziare i tecnici che mi hanno messo a disposizione una grande macchina e abbiamo avuto anche un po’ di fortuna dalla nostra parte. Tuttavia, ho guidato anche bene e quindi questo risultato è solo una conseguenza“.