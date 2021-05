E’ iniziata la rassegna continentale di nuoto: a Budapest vanno in scena i campionati europei con gli azzurri che puntano ad essere protagonisti. In questa prima giornata di sfide in vasca, nella quale l’Italia ha portato a casa una sola medaglia, il bronzo nella staffetta maschile di stile libero, i nuotatori italianihanno indossato una mascherina con hashtag #salviamolepiscine per sensibilizzare le istituzioni a riaprire le piscine coperte, la cui riapertura è prevista per l’1 luglio.