Svolta storica nel calcio italiano: Maria Marotta sarà la prima arbitro donna in un match di Serie B

Svolta storica nel calcio italiano: per la prima volta nella storia, una donna arbitrerà una partita di Serie B. Sarà Maria Marotta, nello specifico, a dirigere la sfida tra Reggina e Frosinone di lunedì, alle 14.00.

“E’ uno dei momenti più belli che l’Aia possa vivere e non c’è dubbio che Maria Marotta meriti questa designazione“, ha dichiarato Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Arbitri, all’Italpress. “In questo turno di campionato ci saranno tre esordi in Serie B, il fatto che ci sia anche quello di Maria è un successo per tutto il movimento, di un progetto di crescita, sviluppo e innovazione che abbiamo in mente e che portiamo avanti con il comitato nazionale e con Katia Senesi (prima donna eletta nel comitato, ndr). Motivo di grande speranza e sviluppo, ringrazio l’organo tecnico che ha avuto la giusta attenzione ai meriti e al percorso di Maria. Un arbitro donna in B e’ veramente un momento storico, siamo impegnati su tanti fronti, ma un fatto come questo ripaga il lavoro che si fa e permette di affrontare al meglio altri momenti piu’ complicati“, ha aggiunto.

“La lascio concentratissima sulla gara che deve fare, ma le faccio i complimenti da parte di tutti noi. Abbiamo compiti anche educativi e di responsabilita’ e mi piace pensare al riconoscimento del merito“, ha concluso.