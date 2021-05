L’incubo è finito, Marco Mancosu è guarito dal cancro: la battaglia più importante è vinta

Sospiro di sollievo per Marco Mancosu, riuscito a mettersi alle spalle il terribile incubo del cancro. Il centrocampista del Lecce era stato operato lo scorso 26 marzo per un tumore e oggi, a distanza di due mesi da quel brutto giorno, ha avuto la notizia che aspettava da tanto tempo: quella relativa alla sua guarigione.

Recatosi presso l’Humanitas di Milano per sottoporsi ad un controllo, l’esito degli esami ha confermato come il cancro sia ormai un brutto ricordo. Ovviamente Mancosu dovrà svolgere dei test ogni sei mesi, ma non necessita di ulteriori cure e né tantomeno di chemioterapia, una notizia splendida per il centrocampista del Lecce che adesso potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul calcio giocato.