Niente seggio elettorale per Marcelo, sarà in campo per Chelsea-Real Madrid: il merito è di una… signora

Sospiro di sollievo per Zinedine Zidane, che potrà contare su Marcelo nella semifinale di ritorno di Champions League tra Chelsea e Real Madrid.

Il brasiliano non sarebbe dovuto partire con la squadra per Londra, dal momento che era stato scelto come scrutatore per le elezioni riguardanti l’Assemblea di Madrid, ma il giocatore sudamericano è riuscito a liberarsi da questo impegno. Stando a quanto riferito da Marca, Marcelo è arrivato intorno alle 8:30 al seggio del Liceo Europeo de la Moraleja, con il proposito di assolvere al suo impegno di scrutatore. Non essendoci il presidente, il brasiliano avrebbe dovuto sostituirlo fino a fine giornata ma una signora lo ha salvato.

Il volo per Londra

Marcelo è riuscito a volare con il Real Madrid a Londra per la semifinale di Champions League grazie a una signora che, nominata come seconda supplente insieme al brasiliano, ha deciso volontariamente di sostituirlo dandogli la possibilità di tornare a casa. In tal modo, il giocatore del Real Madrid è tornato a casa e ha raggiunto poi i compagni in aeroporto, salendo sull’aereo con destinazione Londra. Un sospiro di sollievo bello grosso per Zidane, che all’andata aveva schierato Marcelo titolare nel match terminato 1-1.