Fischiano le orecchie di Valentino Rossi, la frecciata di Marquez è velenosa: “non correrei per il 15° posto”

La sua condizione non è certamente quella dei giorni migliori, ma Marc Marquez ce la sta mettendo tutta per ritrovare il feeling che aveva con la sua Honda prima del terribile infortunio di Jerez.

Il ritorno in pista gli ha fatto riassaporare sensazioni sopite da tempo, ma i risultati ancora non lo soddisfano appieno, colpa di una forma fisica tutt’altro che ottimale. Alla vigilia del week-end del Mugello, Marc Marquez si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, lanciando anche una frecciatina a Valentino Rossi: “l’approccio di Valentino Rossi è ammirevole, dopo tutto quello che ha fatto ha ancora voglia di correre, ma abbiamo mentalità diverse. Quando non potrò più vincere e lottare per le vittorie, mi fermerò. Non sono fatto per correre per il 15° posto. Il mio stato di forma? Io penso ottimisticamente che dopo la pausa estiva, in Austria, girerò come voglio io. Ora mi mancano forza e resistenza ma quando tutto si metterà a posto il mio stile di guida migliorerà e i tempi si abbasseranno“.

La lotta per il titolo Mondiale

Stuzzicato poi sulla lotta per il titolo mondiale, Marc Marquez ha espresso il proprio parere: “penso che il campionato sarà tra Quartararo e Bagnaia. Pecco va forte, è costante e non ha la pressione di dover vincere il Mondiale per forza, come Mir nel 2020. Quest’anno Quartararo, Bagnaia e Rins stanno andando più forte di Mir, che sta facendo la strategia dell’anno scorso: provare a finire tutte le gare, ma così vinci il Mondiale una volta, non tante volte“.