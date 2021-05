Manchester United-Fulham, gol pazzesco di Cavani: il pallonetto da 40 metri è un capolavoro [VIDEO]

Un gol pazzesco quello con cui Edinson Cavani ha sbloccato il risultato nel match tra Manchester United e Fulham, valido per la penultima giornata di Premier League.

L’attaccante uruguaiano si è inventato un pallonetto assurdo da 40 metri che non ha lasciato scampo ad Areola, beffato dalla traiettoria perfetta del pallone. Una prodezza che ha lasciato di stucco i tifosi presenti sulle tribune dell’Old Trafford, saltati in piedi per applaudire lo strabiliante gol di Cavani. Ecco il video: