La lotta per la zona Champions si fa sempre più entusiasmante di giornata in giornata, con le squadre davanti che frenano e quelle che seguono che accelerano.

Escludendo l’Inter che ha già in tasca sia lo scudetto che il pass per la prossima edizione della massima competizione europea, dall’Atalanta in giù sono tutte in lotta per la top-4. Il pareggio della squadra di Gasperini a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha permesso al Milan e alla Juventus di agganciare proprio la Dea al secondo posto, mentre il Napoli si è staccato a causa del pari interno con il Cagliari. Nel ballo anche la Lazio, a cinque punti dalla zona Champions ma con una gara da recuperare.

I criteri

Nel caso in cui due o più squadre dovessero arrivare a pari punti a fine campionato, verranno seguiti i seguenti criteri per stabilire la classifica:

maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

miglior differenza reti negli scontri diretti (non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio);

miglior differenza reti generale;

maggior numero di reti segnate complessivamente;

sorteggio.

Cosa accade se la Roma vince l’Europa League?

La Roma è al momento fuori dalla lotta per la Champions, ma potrebbe arpionare la qualificazione vincendo l’Europa League, ipotesi al momento complicata visto il 6-2 subito nell’andata della semifinale contro il Manchester United. Nel caso in cui i giallorossi riuscissero a ribaltare il risultato e vincere poi la finale, accederebbero di diritto in Champions, portando dunque a cinque le squadre italiane qualificate nella massima competizione europea (il numero massimo consentito dalla UEFA per ogni Paese).

Il calendario dell’Atalanta (69 punti)

Solo uno scontro diretto contro il Milan all’ultima giornata nelle cinque gare che restano da qui alla fine del campionato, con altri tre match alla portata dei nerazzurri. Un calendario dunque che sorride alla squadra di Gasperini, che potrebbe confermare anche quest’anno la qualificazione in Champions.

Parma-Atalanta

Atalanta-Benevento

Genoa-Atalanta

Atalanta-Milan

Il calendario della Juventus (69 punti)

Non proprio un finale di stagione abbordabile per la squadra bianconera, che nelle ultime quattro gare avrà gli scontri diretti con Milan e Inter da giocare però entrambi in casa. Per il resto due trasferte insidiose, che metteranno a dura prova la Juventus in questo esaltante rush finale.

Juventus-Milan

Sassuolo-Juventus

Juventus-Inter

Bologna-Juventus

Il calendario del Milan (69 punti)

Al momento i rossoneri sono al quarto posto con 69 punti per via della classifica avulsa, due in più rispetto al Napoli che al momento occupa il quinto posto. Il calendario della squadra di Pioli appare il più complicato, visto che dovrà giocare in trasferta contro Juventus e Atalanta: due scontri diretti pesantissimi nell’economia di questa lotta per la zona Champions. Il Milan non può più sbagliare se non vuole rovinare un campionato giocato fin qui sopra le aspettative.

Juventus-Milan

Torino-Milan

Milan-Cagliari

Atalanta-Milan

Il calendario del Napoli (67 punti)

Il pari maturato contro il Cagliari ha relegato il Napoli in quinta posizione, a due punti dalla zona Champions. Nelle ultime quattro adesso gli azzurri se la vedranno principalmente con squadre impegnate nella lotta salvezza, dunque match da non sottovalutare. Difficilmente la squadra di Gattuso commetterà questo errore, considerando l’alta posta in palio.

Spezia Napoli

Napoli-Udinese

Fiorentina-Napoli

Napoli-Hellas Verona

Il calendario della Lazio (64 punti)

Una gara ancora da recuperare per i biancocelesti, che vincendo la gara con il Torino si rilancerebbero nella corsa alla zona Champions. L’unico scontro diretto per la squadra di Inzaghi è il derby contro la Roma che arriverà alla penultima giornata. Insomma, un calendario non semplice, per una squadra comunque in salute come la Lazio.