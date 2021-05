Furiosa lite in diretta tv, Paolo Di Canio distrugge Sandro Piccinini: “certe cose non le capisci” [VIDEO]

Animi tesi e clima infuocato durante l’ultima puntata di Sky Calcio Show, programma condotto da Fabio Caressa che va in onda subito dopo il posticipo domenicale di Serie A. Nel corso della serata è scoppiata una lite furibonda tra Paolo Di Canio e Sandro Piccinini, beccatisi per colpa di… José Mourinho. Un alterco durato un paio di minuti nel corso dei quali i due contendenti non se le sono mandate a dire: “basta informarsi per sapere che Mourinho è un allenatore che ha sbagliato molto negli ultimi anni. Lui ha vinto tutto con l’Inter ma dieci anni fa. Alcuni miei amici si sentono già il Triplete in tasca” le parole di Paolo Di Canio.

Botta e risposta

Immediata la replica di Piccinini, che però non è piaciuta all’ex calciatore della Lazio: “è stato esonerato e tu dici che ha fatto il suo, è fantastico. Capisco che per te è difficile capirlo, ma Mourinho è stato esonerato per un mix terribile: non ha portato risultati e ha rotto con gli spogliatoi. Io so perché lo dici Sandro, io però non punto ai like. Capisco che non hai vissuto gli spogliatoi e certe cose probabilmente non le capisci, ma ti dico che Mourinho non è più quello di una volta”. Una critica che a Piccinini non è piaciuta: “ho frequentato gli spogliatoi più di te, ovviamente non da calciatore, ed ho parlato con tanti allenatori, posso capirle certe cose“.