Lite Immobile-Cairo, nuova stoccata del presidente del Torino: “non è leale buttarsi per un rigore”

Prima il veleno sui social, poi i segnali di distensione per gettare acqua sul fuoco divampato nella notte dell’Olimpico. La coda polemica di Lazio-Torino ha coinvolto Ciro Immobile e Urbano Cairo, beccatisi prima nei pressi degli spogliatoi e poi su Instagram, dove i due non se le sono mandate a dire.

Una situazione spiacevole su cui il presidente del Torino è tornato nel corso della giornata di oggi, provando a rasserenare gli animi ai microfoni dell’Adnkronos: “per me è finita qui. Quella di ieri era una partita con livelli di tensione molto molto alti, come s’è visto, e per noi era molto importante. L’impegno ci vuole, ho fatto i complimenti alla Lazio dopo la partita. Per me il fatto che si giochi con il sangue agli occhi va benissimo, fa parte dell’agonismo: si fa così”.

La stoccata

Accanto alle parole di distensione, non è mancata però una stoccata di Cairo a Immobile: “non è leale buttarsi per cercare un rigore quando non c’è, questo non si fa. Ho avuto Immobile come giocatore, gli ero e gli sono molto affezionato, per me è un pupillo e l’ho sempre portato in palmo di mano. Mi è spiaciuto il modo in cui è andato via da Torino, mi sono sentito un po’ un amante tradito. Ma ci siamo visti più volte in questi anni, gli ho sempre fatto i complimenti, magari qualche cascata non è stata da lui che è un campione“. Pensieri poi ribaditi a Radio24: “l’impegno ci vuole al 100%, tant’è che ho fatto i complimenti alla Lazio per come ha giocato e ha onorato il campionato. Quel che non mi è piaciuto è stata qualche caduta di troppo, qualche protesta di troppo“.

La Lazio replica

Nonostante Urbano Cairo abbia provato a gettare acqua sul fuoco, la Lazio ha fatto sapere, tramite il proprio portavoce Roberto Rao, di voler andare a fondo alla questione: “ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio“.