Incomprensibile nervosismo in casa Inter: lite violenta in panchina tra Conte e Lautaro Martinez [VIDEO]

L’Inter vince anche contro la Roma e allunga a 15 la striscia di vittorie consecutive a San Siro, annientando la squadra giallorossa con il punteggio di 3-1.

Una serata quasi perfetta per i nerazzurri, se non fosse per la violenta lite avvenuta nel secondo tempo tra Conte e Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si innervosisce all’uscita dal terreno di gioco e scalcia una bottiglietta, mandando a quel paese il proprio allenatore che, accortosi della scena, replica a muso duro. Una scena tutt’altro che edificante che tradisce il nervosismo che si respira in casa Inter, forse frutto della questione stipendi non ancora risolta.