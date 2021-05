Leggenda Lewandowski, 40 gol in una sola Bundesliga: eguagliato lo storico record di Muller

Un calcio di rigore per entrare nella leggenda, eguagliando un record storico che durava da ben 49 anni.

Ennesimo capolavoro di Robert Lewandowski, capace di segnare contro il Friburgo il gol numero 40 in questa Bundesliga, arrampicandosi lì dove solo Gerd Muller era riuscito ad arrivare. Una cifra pazzesca raggiunta con un turno di anticipo sulla fine del campionato, dunque con la possibilità di incrementare questo bottino e mettersi addirittura alle spalle Muller, diventando così il giocatore più prolifico in una sola stagione di Bundesliga. L’attaccante polacco tocca dunque quota 293 gol in 328 partite con la maglia del Bayern Monaco, indossata per la prima volta nel 2014.

Scarpa d’oro

E’ quasi scontato considerare Robert Lewandowski non solo il capocannoniere del campionato tedesco, visto che André Silva e Haaland lo inseguono con 15 reti di svantaggio, ma anche il prossimo vincitore della Scarpa d’Oro. Nessuno in Europa è riuscito a tenere i ritmi dell’attaccante polacco, ormai certo di succedere a Ciro Immobile nell’albo d’oro di questa ‘competizione. Un successo meritato per Lewandowski, concentrato adesso sul prossimo obiettivo della sua stagione: portare la Polonia più in alto possibile nel prossimo Europeo che scatterà l’11 giugno.