Ahi ahi Lakers! LeBron James ha violato il protocollo anti-Covid

Sono iniziati i playoff di NBA. I Lakers hanno ottenuto una prima importante vittoria, contro gli Warriors, nel torneo play-in, ma adesso hanno una brutta gatta da pelare.

LeBron James ha violato il protocollo anti-Covid

L’NBA ha comunicato ai Lakers che la stella dei gialloviola, LeBron James, ha violato il protocollo anti-covid. LeBron James sarebbe ‘colpevole’ di aver partecipato ad una festa con Drake pochi giorni prima della sfida contro Golden State.

LeBron James “ha commesso una violazione dei protocolli concordati dalle parti, e come successo in altre situazioni paragonabili in giro per la lega è stato reso noto alla squadra”, questa la notifica dell’NBA ai Lakers.

La festa

LeBron James ha partecipato all’evento promozionale della sua tequila, al quale c’erano anche alcuni suoi amici Vip, come Drake e l’attore Michael B Jordan.

La sanzione

L’NBA non ha ancora comunicato una decisione: ma con la violazione del procollo anti-Covid, LeBron James rischia di non poter giocare per 10-14 giorni. La stella dei Lakers potrebbe quindi saltare tutto il primo turno dei palayoff contro i Phoenix Suns.