Giro d’Italia, le prime parole di Mikel Landa dopo l’incidente

Sono ancora impresse nella mente di tutti gli appassionati le immagini di Mikel Landa, dolorante a terra dopo una terribile caduta, causata da Dombrowski, che ha colpito un segnalatore prima di finire rovinosamene contro i suoi colleghi.



Lo spagnolo della Bahrain-Victorious è stato soccorso immediatamente sul posto, per venire poi trasportato in ospedale per degli accertamenti e, dunque, abbandonare l’edizione 104 del Giro d’Italia. Solo nella serata di ieri sono stati comunicati degli aggiornamenti sul ciclista 31enne che ha riportato fratture multiple.

Le prime parole di Mikel Landa

Oggi, durante la sesta tappa della Corsa rosa, vinta da Mader, che ha dedicato la tappa proprio a Landa, lo spagnolo ha pubblicato sui social dei ringraziamenti speciali. Le prime parole del ciclista della Bahrain arrivano dall’ospedale. “Già all’ospedale di Vitoria. Grazie a tutti per le vostre dimostrazioni di affetto, vi assicuro che cercherò di ricambiare tanto affetto. Grazie soprattutto al principe Nasser Bin Hamed e al team Bahrain Victorious per il trattamento umano e affettuoso. Grazie mille” ha scritto Landa su Instagram.