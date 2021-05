Internazionali d’Italia, tutti gli azzurri in campo a Roma! Oggi l’esordio di Serena Williams: il programma odierno

E’ tutto pronto a Roma per una nuova giornata di sfide sui campi in terra rossa del Foro Italico, dove si stanno disputando le partite degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione.

Sono tanti gli azzurri che scenderanno in campo oggi, nei match validi per i sedicesimi di finale: imperdibile, nel pomeriggio, la sfida tra Sinner e Nadal, ma anche il derby tutto azzurro tra Sonego e Mager, che dà già la certezza, dunque, di avere un italiano agli ottavi di finale del torneo.

Travaglia dovrà fare i conti con Shapovalov, mentre Berrettini sfiderà Millman. Per quanto riguarda le donne, non ci sono più italiane in gara, ma oggi ci sarà grande attenzione sul torneo femminile poichè farà il suo esordio agli Internazionali 2021 Serena Williams, attesissima a Roma.

Il programma delle partite di oggi agli Internazionali d’Italia

Torneo maschile

10.00 Bautista-Garin

10.00 Norrie-Davidovich Fokina

10.00 Thiem-Fucsovics

11.30 Mager-Sonego

11.30 Struff-Rublev

13.00 Delbonis-Goffin

13.00 Karatsev-Medvedev

13.00 Zverev-Dellien

14.30 Cilic-Tsitsipas

15.30 Berrettini-Millman

16.00 Shapovalov-Travaglia

18.00 Sinner-Nadal

Torneo femminile

10.00 Anisimova-Svitolina

10.00 Barty-Shvedova

10.00 Pliskova-Sevastova

10.00 Sakkari-Gauff

11.30 Garcia-Kudermetova

11.30 Muguruza-Pera

11.30 Pegula-Osaka

11.30 Sorribes Tormo-Sabalenka

11.30 Zvonareva-Kvitova

13.00 Brady-Alexandrova

13.00 Martic-Mladenovic

14.00 Williams S-Podoroska

14.30 Kenin-Krejcikova

14.30 Keys-Swiatek

14.30 Ostapenko-Tomljanovic

16.00 Kerber-Halep