“Ho già pianto due volte”, poi il retroscena di Egan Bernal: “non sapevo di aver vinto”

La prima volta al Giro d’Italia è sempre speciale ed Egan Bernal, questo, lo sa bene. Nonostante abbia già vinto un grande giro, il Tour de France, il colombiano dell’Ineos non è riuscito oggi a trattenere le emozioni dopo la splendida vittoria a Campo Felice, che gli ha regalato la leadership della classifica generale.

Le emozioni di Egan Bernal

“Ho già pianto due volte, le emozioni sono grandi per questa mia prima vittoria di tappa. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare qui dopo il Tour dell’anno scorso e per me e’ un’emozione grandissima. Volevo questa vittoria, da un paio di giorni la cercavamo e oggi la mia squadra ha creduto tanto in me: la vittoria e’ piu’ loro che mia, i ragazzi hanno tirato per me, credevano in questo successo“, queste le prime parole del colombiano ai microfoni Rai.

“Io come Pantani? So che siamo nati lo stesso giorno (il 13 gennaio, ndr) e ho anche una sua foto a casa mia perche’ e’ stato un grandissimo corridore, ma non e’ possibile paragonarci, lui e’ stato un fuoriclasse. Volevo fare questa corsa fin dal 2016, quando sono diventato professionista. Ho vissuto in Italia per due anni e ho tanti amici che sono come una famiglia per me e che vengo spesso a salutare: portare la maglia rosa anche solo per un giorno e’ una grande emozione e un onore. L’ho detto gia’ quando ho vinto il Tour: mi sento un po’ italiano, ho questo Paese nel cuore“.

“Non ho alzato le braccia perche’ non sapevo di aver vinto. Non ho visto quando ho raggiunto l’ultimo corridore, ero talmente concentrato per sprigionare la maggior potenza possibile che non mi sono reso conto della posizione“, ha concluso.