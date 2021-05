MotoGP, Quartararo torna al vertice: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia

In Spagna non aveva potuto lottare con i migliori per la vittoria a causa di un problema al braccio che lo ha fatto scivolare molto dietro e lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per sindrome compartimentale, ma oggi, nella sua Le Mans, Quartararo è tornato a brillare.

Il pilota francese della Yamaha non ha trionfato oggi nel suo Gp di casa, vinto da Jack Miller, ma ha conquistato un terzo posto, alle spalle del connazionale Zarco, che ha il sapore di vittoria dopo le ultime settimane toste.

Un terzo posto che, complice il quarto posto di Bagnaia, regala nuovamente a Quartararo il vertice della classifica piloti, con un solo punto di distacco dal ducatista italiano.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia

Quartararo 80

Bagnaia 79

Zarco 68

Miller 64

Vinales 56

Mir 49

Espargaro A. 35

Morbidelli 33