Aurora dei The Jackal cacciata perchè donna, la replica della Nazionale Cantanti: “cercano pubblicità e follower, manipolando 40 anni di storia”

Brutto episodio alla vigilia della Partita del cuore, che macchia l’evento benefico organizzato per la ricerca sul cancro. Aurora Leone dei The Jackal è stata invitata ad allontanarsi dal tavolo delle squadre perchè donna.

La replica degli organizzatori

Dopo il racconto sui social di Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackal, la Nazionale Cantanti ha pubblicato una nota con una dura replica: “non accettiamo arroganza, minacce e violenza verbale. Alessandra Amoroso, Madame, Jessica Notaro, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita Levi di Montalcini, sono solo alcuni dei nomi delle tantissime donne che, dal 1985 (anno in cui abbiamo giocato a San Siro, per la prima volta , contro una compagine femminile) , hanno partecipato e sostenuto i nostri progetti. Il nostro staff è quasi interamente composto da donne, come quest’anno sono donne le conduttrici e la terna arbitrale della “partita del cuore. La Nazionale Italiana Cantanti, non ha mai fatto discriminazioni, di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle , tipo di successo , e followers . C’è solo una cosa nella quale non è mai scesa a compromessi: Noi non possiamo accettare arroganza e minacce dai nostri ospiti. Non è la prima volta che qualcuno cerca pubblicità ( e followers….) distorcendo, sfruttando e manipolando 40 anni di storia“.