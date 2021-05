La famiglia Mihajlovic si allarga, la dolce sorpresa di Virginia fa commuovere Sinisa [VIDEO]

Momenti di gioia in casa Mihajlovic! La famiglia dell’allenatore serbo si allarga: Virginia Mihajlovic ha infatti comunicato oggi sui social di essere in dolce attesa.

La 23enne, che convive da qualche mese col calciatore Vogliacco, difensore del Pordenone, ha postato sui social un annuncio dolcissimo, accompagnato da un video commovente, che fa sciogliere anche i cuori più duri, proprio come quello di suo papà Sinisa.

L’allenatore del Bologna, dopo aver pensato che si trattasse di uno scherzo, una volta realizzato che la figlia ed il genero gli daranno presto una nipotina, si è lasciato andare ad un pianto emozionante.

“Dobbiamo annunciarvi una cosa 💘 Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita“, queste le parole sui social di Virginia, che ha annunciato l’arrivo del bebè alla famiglia con dei regalini dolcissimi.