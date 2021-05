Filippo Ganna leader del Giro d’Italia 2021: la classifica generale dopo la prima tappa

Una prima tappa ricca di emozioni e spettacolo al Giro d’Italia 2021: la 104ª edizione della Corsa Rosa si apre nel segno dell’Italia. E’, infatti, Filippo Ganna il vincitore della prima tappa, a Torino. Bissato il successo dell’edizione 2020, il ciclista di Verbania sale sul palco della prima tappa e si mette addosso la maglia rosa, quella di leader della classifica generale.

Ganna stacca Affini di 10 secondi, terzo invece il norvegese Foss. Rispettivamente quarti e quinti altri due favoriti, Joao Almeida e Remi Cavagna, mentre Evenepoel è 7°. Completa la top 10 un ottimo Gianni Moscon. 21° posto per Pozzovivo, con 31” di ritardo. In ottica classifica generale Alexander Vlasov chiude a +24”, Simon Yates è a 38” dalla maglia rosa, Egan Bernal a 39”. Rimediati 41” per Vincenzo Nibali che, nonostante il problema al polso, ha fermato il cronometro sullo stesso tempo di Peter Sagan.

La classifica del Giro d’Italia 2021 dopo la 1ª tappa:

1) Filippo Ganna 08’47”

2) Edoardo Affini +10”

3) Tobias S. Foss +13”

4) Joao Almeida +17”

5) Remi Cavagna +18”

6) Jos van Emden +18”

7) Remco Evenepoel +19”

8) Maximilian Richard Walscheid +19”

9) Matthias Brandle +22”

10) Gianni Moscon +23”

11) Alexander Vlasov +24”

16) Diego Ulissi +29”

21) Domenico Pozzovivo +31”

25) Damiano Caruso +32”

29) Davide Formolo +33”

37) Simon Yates +37”

39) Masnada +38”

40) Egan Arley Bernal Gomez +39”

50) Vincenzo Nibali +41”