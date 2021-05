Spaventosa caduta al Giro, Dombrowski colpisce il segnalatore: a terra anche Landa, preoccupano le sue condizioni [VIDEO]

Caduta spaventosa a pochi metri dal traguardo della quinta tappa del Giro d’Italia 2020, a Cattolica: la maglia azzurra, Dombrowski, ha colpito un segnalatore prima di uno spartitraffico per poi finire come una palla da bowling a tutta velocità verso i suoi colleghi del gruppo. ù

A riportare le conseguenze peggiori è stato Mikel Landa: lo spagnolo della Bahrain-Victorious non si è infatti rialzato dopo la brutta caduta, ed è stato necessario l’intervento sul posto dei medici. Non si conoscono ancora le conseguenze riportate da Landa, ma la scena fa già pensare ad un drastico finale anticipato per lo spagnolo.

Aggiornamento – Confermato il ritiro di Landa: lo spagnolo trasferito in ospedale in ambulanza

