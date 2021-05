Juventus-Inter, Darmian stende Chiellini in area: Ronaldo sbaglia il rigore ma poi fa 1-0 [VIDEO]

Si sblocca dopo 25 minuti Juventus-Inter, ci pensa Cristiano Ronaldo a regalare il vantaggio ai bianconeri ribadendo in porta la respinta di Handanovic sul calcio di rigore tirato dallo stesso portoghese. Un penalty assegnato da Calvarese per fallo di Matteo Darmian su Giorgio Chiellini, punito dal direttore di gara dopo un consulto al VAR. Un gol pesantissimo quello di CR7 che, seppur ipnotizzato dagli 11 metri, trova il tap-in vincente per tenere la Juventus in corsa per un posto in Champions League.

Cristiano Ronaldo misses the penalty and scores the rebound. #JuveInterpic.twitter.com/xb5mwBaG3p — GAG (@GoalAfterGoal) May 15, 2021