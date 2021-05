Juventus-Inter, l’espulsione di Bentancur fa discutere: doppio giallo per l’argentino [VIDEO]

Si infiamma il secondo tempo di Juventus-Inter dopo l’espulsione di Rodrigo Bentancur, che lascia la formazione bianconera in 10 uomini. Doppio giallo per il centrocampista argentino, punito dal direttore di gara per un fallo su Romelu Lukaku. Un intervento che ha fatto molto arrabbiare la panchina della Juve, con Pirlo visibilmente contrariato per la decisione dell’arbitro Calvarese. Ecco il video: