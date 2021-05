La Juventus annuncia Allegri pubblicando… lo Stato del Minnesota: il motivo è piuttosto curioso [VIDEO]

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, ma il club bianconero ha deciso di annunciarlo in maniera piuttosto particolare, pubblicando sui propri canali social lo Stato del Minnesota. Il motivo? Per comprendere questo ‘rebus’ del club bianconero bisogna risalire al maggio del 2018, quando il tecnico livornese parlò in conferenza stampa di un cavallo su cui aveva deciso di puntare oltre 40 anni fa presso l’ippodromo Caprilli. L’animale in questione si chiamava proprio ‘Minnesota‘ e, a sorpresa, vinse la gara in cui Allegri decise di scommettere. Un aneddoto raccontato nel 2018 e ripreso oggi dalla Juventus per annunciare il nuovo allenatore, pubblicando lo Stato del Minnesota sui propri canali social.