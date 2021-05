Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus: esonerato Pirlo dopo una sola stagione

Accordo raggiunto, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. A due anni e nove giorni dall’esonero deciso da Andrea Agnelli, ecco sancito il ritorno del coach toscano sulla panchina bianconera al posto di Andrea Pirlo, esonerato dopo una sola stagione condita comunque da due trofei.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Andrea Agnelli ha scelto l’usato sicuro e si è affidato nuovamente ad Allegri, capace non solo di vincere sei Scudetti con la Juventus, ma anche di portare il club due volte in finale di Champions League per poi arrendersi a Barcellona e Real Madrid.

La durata del contratto

Intesa raggiunta tra le parti, l’unico piccolo ostacolo da superare riguarda la durata del contratto che potrebbe essere di tre o quattro anni. Tra stasera e domattina tutto dovrebbe essere risolto, dopodiché arriveranno le firme sui contratti che sanciranno il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus.

Niente Inter e Real Madrid

Sulle tracce di Allegri si erano messe anche Inter e Real Madrid, ma l’allenatore toscano ha deciso di tornare sulla panchina della Juventus rifiutando due volte i blancos e declinando l’offerta di Marotta. Una scelta di cuore quella di Allegri, che al contrario di Conte non se l’è sentita di sedersi sulla panchina dell’Inter considerando il suo passato bianconero. La strada dunque ormai è tracciata, il futuro prossimo dell’allenatore toscano sarà sulla panchina della Juventus, mancano solo le firme prima dell’attesa ufficialità.