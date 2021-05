Mondiale anonimo per Valentino Rossi, lo schiaffo di Lorenzo è sonoro: “davvero lento nei movimenti”

L’inizio di stagione di Valentino Rossi è stato tutt’altro che positivo, il pilota del Team Petronas ha raccolto punti solo nella gara inaugurale in Qatar, totalizzando poi tre zeri consecutivi nelle successive tappe del Mondiale 2021 di MotoGP.

Un bottino piuttosto scarno per il pesarese, che proprio in questi mesi dovrà prendere una decisione per il 2022, valutando se proseguire la sua carriera pur senza essere competitivo oppure appendere il casco al chiodo dopo nove titoli mondiali. Una scelta complicata, che Valentino Rossi potrebbe prendere la prossima estate, una volta analizzato il suo feeling reale con la M1.

La critica di Lorenzo

L’ultimo GP di Jerez è stato davvero complicato per Valentino Rossi, protagonista di una prestazione tutt’altro che convincente che lo ha relegato fuori dalla zona punti. Un risultato deludente che ha spinto anche Jorge Lorenzo a dargli un 5 in pagella e a criticarlo durante la sua trasmissione ’99 seconds’ su Youtube: “mi aspettavo molto di più da lui a Jerez, o, almeno, un miglioramento dei suoi risultati. Delle poche volte che è stato visto, era impreciso. Di solito è uno dei più precisi. Lento nei movimenti, ma a volte è anche impreciso nelle sue linee. Vediamo con cosa ci sorprende”.