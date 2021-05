Una super Jasmine Paolini a Sain-Malo! L’azzurra in finale

Non solo Berrettini! In attesa di sapere cosa riuscirà a fare questa sera il tennista azzurro, numero 10 del ranking ATP, nella semifinale del Mutua Madrid Open, arriva un altro importante risultato per il tennis azzurro.

Jasmine Paolini ha infatti staccato il apss per la finale dell'”Open 35 de Saint-Malo”, Wta 125k (l’equivalente dei challenger maschili piu’ prestigiosi) dotato di un montepremi di 115mila dollari, che si sta disputando sui campi in terra rossa della cittadina francese. La 25enne azzurra, numero 103 del ranking WTA, ha piegato in due set la russa Gracheva, trionfado dopo un’ora e 17 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-1. Domani, in finale, sfiderà la svizzera Golubic.