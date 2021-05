Agli Internazionali d’Italia è flop azzurro: Cocciaretto eliminata da Garcia

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia era chiaro che le azzurre avrebbero avuto delle difficoltà, a causa dei loro esordi tutti in salita, ma sarebbe falso dire che non resta un po’ di amaro in bocca.

Camila Giorgi e Martina Trevisan avevano la vittoria in mano ma si sono fatte rimontare dalle loro avversarie, match invece più complicato per Cocciaretto.

L’azzurra numero 111 al mondo ha dovuto fare i conti con Caroline Garcia: dopo un primo set tosto, portato a casa dalla francese, ma con l’azzurra che ha stretto i denti lottando fino alla fine, Elisabetta Cocciaretto nulla ha potuto contro la sua rivale. La partita è finita dopo un’ora e 39 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-2.

Tutte fuori, dunque, le italiane dagli Internazionali, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in terra del Foro Italico di Roma.