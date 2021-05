Il Bayern vince la Bundesliga, la polizia di Monaco irriverente sui social: “è scomparsa la competizione”

Mancava solo l’aritmetica ed è arrivata nella giornata di ieri, il Bayern Monaco è campione di Germania per la 31ª volta nella propria storia, la nona consecutiva.

Una striscia di trionfi pazzesca, che nessuno è riuscito a interrompere nel corso dell’intero decennio, nemmeno il Borussia Dortmund guidato da bomber Haaland. Un dominio incontrastato quello del club bavarese, che nella prossima stagione andrà a caccia del decimo Meistershale di fila, un’impresa mai riuscita a nessuno in Germania.

L’ironia della polizia

Subito dopo la vittoria del titolo da parte del Bayern, la Polizia di Monaco di Baviera ha ironizzato sui social, postando un messaggio davvero divertente per i propri followers: “la competizione della Bundesliga è scomparsa da circa 9 anni. Si prega di inviare qualunque informazione pertinente a FC Bayern o qualsiasi stazione di polizia“. Una frase divertente, seguita poi da una meno goliardica: “congratulazioni per il campionato! Cari fan, ricordate che le regole del traffico e della coronavirus devono ancora essere osservate durante i festeggiamenti. Questo non è uno scherzo“.