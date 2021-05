Azzurre fuori, ma c’è ancora un po’ d’Italia nel tabellone femminile degli Internazionali: Petra Martic in semifinale grazie a… coach Schiavone

Petra Martic è stata la prima a staccare il pass per le semifinali degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione. La croata ha socnfitto oggi al Foro Italico di Roma la statunitense Jessica Pegula in due set, col punteggio di 7-5, 6-4.

Un risultato speciale anche per gli italiani, poichè l anumero 24 del ranking WTA da aprile è allenata da Francesca Schiavone, che quando era ancora in attività non era mai riuscita a raggiungere questo traguardo nel torneo italiano.

Chi è Petra Martic

Nata a gennaio del 1991 a Spalato, la croata ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni quando la madre, Sandra Martic, l’ha fatta avvicinare a questo sport.

Petra ama la musica pop e la sua cantante preferita è Sia, ama il cibo tailandese e messicano e la sua città del cuore è Parigi. Nel tempo libero ama incontrarsi con gli amici, visitare nuove città e guardare serie tv e documentari.

Nella sua carriera da tennista Petra ha conquistato un titolo WTA in singolare, e due in doppio. Giocatore a tutto campo il cui tiro preferito è il servizio; la superficie preferita è il cemento.

Petra Martic e Francesca Schiavone

Petra Martic sta mettendo insieme il suo miglior torneo degli ultimi mesi agli Internazionali BNL d’Italia, grazie alla sua nuova allenatrice: l’ex numero 4 del mondo e campionessa del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone.

“L’ho chiamata, ed era felice di accettare questa sfida, iniziare a lavorare con me. Quindi abbiamo iniziato poco prima che iniziasse la stagione sulla terra battuta. Questo è il nostro periodo di prova. Ma spero davvero che continueremo per tutto“, ha spiegato la tennista sul suo rapporto di lavoro con Francesca Schiavone.

Dopo aver vinto due partite consecutive solo una volta durante i primi quattro mesi dell’anno, Martic ha ora ottenuto quattro vittorie di fila sotto la regia di Schiavone: un risultato che fa ben sperare l’atleta, che puntava a tornare a far bene sulla terra battuta dopo i risultati ottenuti nel 2019, quando conquistò i quarti di finale al Roland Garros e vinse il suo primo titolo WTA in sngolo ad Istanbul, ottenendo il suo best ranking, il 14° posto mondiale a gennaio del 2020.

“Ho davvero faticato all’inizio della stagione. Non riuscivo a trovare il mio gioco da un giorno all’altro. Mi sentivo come se non stessi migliorando, non mi sentivo più a mio agio in campo. È una brutta sensazione, devo dire. Dopo la mia sconfitta a Miami, ho dovuto ripensare alla mia situazione. Non ho giocato come avrei voluto. Le cose non stavano andando a modo mio. Ho davvero iniziato a pensare a chi voglio essere il mio prossimo allenatore. Volevo qualcuno che fosse un ex giocatore, qualcuno che ha combattuto, che era positivo, che forse anche solo giocato come me, può capire molto bene il mio gioco“, ha raccontato Petra dopo la vittoria in rimonta con Podoroska.

“Francesca Schiavone ha iniziato a lavorare molto duramente. Non che non avessi lavorato duramente prima, ma una voce diversa, una mente diversa, una visione diversa del tennis, mi ha svegliato un po ‘. Ho iniziato a sentire un po’ di più il mio gioco. Da una partita all’altra, sento davvero che il mio gioco sta tornando di nuovo. Questa è davvero una buona notizia per me. Lei crede davvero in me come giocatore, crede che posso essere anche migliore di quanto sono adesso. Queste cose significano davvero molto per te, specialmente quando lotti con la fiducia come facevo prima di questo torneo. Da un lato è molto intensa e vuole lavorare sodo, e noi lavoriamo sodo, ma allo stesso tempo vuole che mi allontani un po’ da quel perfezionismo a cui tendo. Mi sta bilanciando. È davvero bello avere quella calma accanto a te quando senti che i nervi ti stanno dando. È davvero grande per me“, ha concluso Martic.