Inter-Conte, è davvero finita: raggiunto l’accordo di rescissione consensuale

La notizia era nell’aria da diverse ore e adesso è arrivata l’ufficializzazione dell’addio tra Antonio Conte e l’Inter. L’allenatore pugliese e la squadra campione d’Italia 2021 non continueranno la loro avventura insieme a causa di idee differenti per quanto riguarda il progetto futuro della squadra.

La società non può appoggiare le richieste di Conte per la prossima stagione e per questo motivo il club e l’allenatore hanno ragionato a lungo insieme prima di raggiungere un accordo di rescissione consensuale.

Risolto il contratto con Conte: all’allenatore andranno 7,5 milioni di euro per l’addio anticipato. A chi verrà affidata adesso la squadra?